Sarà discusso in Cassazione, il prossimo 9 giugno, il ricorso presentato dai legali della famiglia di Alessandra Madonna, la ballerina di Melito uccisa due anni e mezzo fa in un parco di Mugnano. In appello l'ex fidanzato, Giuseppe Varriale, che nel settembre del 2017 guidava l'auto che impattò contro la 24 enne al culmine di una lite, fu condannato a otto anni e due mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. I familiari della vittima hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio volontario. Una ricostruzione non avallata dai giudici nei primi due gradi di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA