Epurazione interna al clan, il boss Polverino evita l'ergastolo in appello. Condannato anche Simioli

Condannati rispettivamente a 28 e 18 anni di reclusione Giuseppe Polverino (nella foto) e Giuseppe Simioli, ovvero il numero e il numero due della cosca per anni egemone a Marano.

I due boss sono stati condannati, in appello, per l'omicidio di Giuseppe Candela, un affiliato al clan ammazzato a Marano nel luglio del 2009. Polverino e Simioli avevano già rimediato una condanna all'ergastolo in primo grado.

APPROFONDIMENTI LA RICHIESTA Processo Pip, il pm: «Condannate i fratelli Cesaro».... LA DECISIONE La Cassazione rigetta il ricorso:il boss Troise resta in carcere LA CAMORRA Omicidio a Marano, uomo ucciso per una relazione proibita: il boss...

Polverino, nel corso del dibattimento di secondo grado, aveva confessato di essere il mandante dell'omicidio; Simioli, invece, è da qualche tempo un collaboratore di giustizia e ha beneficiato dei privilegi riservati ai pentiti. Il procuratore generale aveva chiesto per entrambi l'ergastolo.