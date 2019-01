Omicidio Materazzo, il generale dei Ris: «Quelle tracce su casco e guanti dell’assassino sono di Luca»

Giovedì 24 Gennaio 2019, 11:18

«Non ci sono dubbi, da un punto di vista scientifico, del carattere misto di alcune tracce biologiche repertate all’interno del casco e sui guanti usati dall’assassino». Usando le immagini proiettate in aula da un monitor, parla l’ex generale del Ris dei carabinieri Luciano Garofano, sentito in tribunale come teste della parte civile Elena Grande (avvocati Arturo e Enrico Frojo), nel corso del processo a carico di Luca Materazzo, sull’omicidio di Vittorio Materazzo.Udienza ancora in corso, ora la parola all’avvocato di Luca Materazzo, che assiste all’udienza con la consueta flemma, in piedi dietro le sbarre.