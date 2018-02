Mercoledì 7 Febbraio 2018, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2018 13:19

È stata rinviata al 14 febbraio prossimo l'udienza preliminare a carico di Luca Materazzo, il giovane accusato di aver ucciso a coltellate il fratello Vittorio ed estradato nei giorni scorsi dalla Spagna. Il rinvio è stato chiesto dal suo legale, avvocato Gaetano Inserra, che dovrà decidere se chiedere il giudizio ordinario o il rito abbreviato. In questa seconda eventualità il gup Alfonso Sabella ha inviato il pubblico ministero a prepararsi per la prossima udienza per la requisitoria, dopo la quale dovrebbe essere celebrata un'altra udienza dedicata alle discussioni delle parti civili e della difesa. Nel corso dell'udienza hanno chiesto di costituirsi come parte civile la moglie e tre delle quattro sorelle della vittima. Materazzo che era in aula nei prossimi giorni dovrebbe essere trasferito in un carcere napoletano.