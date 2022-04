Omicidio di Maurizio Cerrato: flash mob all'esterno del tribunale

Stamattina, presso il Tribunale di Torre Annunziata, si svolgerà l'udienza preliminare per i quattro presunti killer di Maurizio Cerrato, il 61enne ucciso per un parcheggio un anno fa. Presenti Libera, Polis, associazioni e cittadini accanto a Tania e Maria Adriana, moglie e figlia di Cerrato, che si costituiranno parte civile. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio che avanzerà la Procura di Torre Annunziata, l'eventuale processo per omicidio si celebrerà in Corte d'Assise a Napoli. Con il Comitato di liberazione, presente all'esterno del palazzo di giustizia anche il senatore Sandro Ruotolo.

