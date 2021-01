Lite finisce nel sangue: ucciso a coltellate nel Napoletano, aveva 44 anni

Un uomo di 44 anni è morto dopo essere stato accoltellato in una lite a Casola di Napoli, piccolo Comune dei Monti Lattari. L'omicidio è avvenuto in via Vittorio Veneto, intorno alle 16.30. Salvatore Palomba - questo il nome della vittima - è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è arrivato già privo di vita. Indagano i carabinieri di Gragnano, da chiarire la dinamica dell'aggressione.

Ultimo aggiornamento: 18:36

