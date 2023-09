Un mese di chiusura per il Dog Out. Il locale dove, all'alba di giovedì, è scoppiata la lite sfociata nell'omicidio del giovane musicista Giovanbattista Cutolo, sarà costretto a tenere la saracinesca abbassata per i prossimi trenta giorni.

La decisione è stata adottata dal questore di Napoli Maurizio Agricola, in seguito a una nota redatta dalla squadra mobile e alla luce dei recenti episodi che, come si legge nel provvedimento, «hanno determinato un grave allarme sociale, costituendo a tutt'oggi un inquietante e grave pregiudizio per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini». Sotto choc il titolare del pub: «Sto pensando di lasciare Napoli. Anche noi siamo vittime», afferma affidando il suo pensiero all'avvocato Angelo Pisani che fa un appello alle istituzioni affinché rivedano la decisione: «Allora perché non chiudere anche piazza Municipio e il Comune e fermare le navi da crociera?».

Nel provvedimento firmato dal questore c'è un riferimento all'escalation di violenza nella zona dove ha sede il Dog Out. Il 16 marzo dello scorso anno il pub fu «teatro di episodi violenti come una brutale rapina avvenuta, sempre nelle prime ore del mattino, con esplosioni, anche in quella circostanza, di colpi d'arma da fuoco nei confronti di due avventori ai quali furono sottratti due orologi preziosi di marca Rolex». Di qui e all'indomani del brutale omicidio di Giovanbattista, la conclusione: il Dog Out va chiuso per un mese perché «costituisce fonte di pericolo per la sicurezza dei cittadini e di allarme sociale».

Nel provvedimento si fa riferimento alla necessità di una «sospensione della licenza in argomento, nell'ottica di un doveroso soddisfacimento delle esigenze di tutela sociale nei confronti dei frequentatori del Dog Out». Ha inciso sulla decisione la circostanza legata all'ubicazione del locale collocato alla fine di piazza Municipio, angolo con via Cristoforo Colombo, dove si concentrano numerosi crocieristi che scendono per visitare la città, quindi potenzialmente esposti ad attività predatorie, anche con disumana violenza nei confronti delle vittime, non tralasciando il fatto che la zona interessata è anche, per sua vocazione, meta di una massiccia presenza di giovani in cerca di svago, quindi luogo in cui i momenti di divertimento potrebbero degenerare per la presenza di soggetti di indole incline al crimine, irascibili e rancorosi».

«La morte del giovane musicista è sicuramente l'aspetto più grave di questa vicenda ma con questi provvedimenti le istituzioni, anziché garantire giustizia, sicurezza e fiducia nei cittadini, creano sconforto», afferma l'avvocato Pisani che assiste i titolari del Dog Out. «Da oggi quattro famiglie restano senza lavoro e i clienti verranno sviati ad altri locali, così si condannano i miei assistiti al fallimento., i titolari sono stati i primi ad avvisare la polizia appena scoppiata la rissa all'alba di giovedì e hanno fornito i video delle telecamere presenti nel locale. Facciamo appello al questore, al prefetto, al ministro dell'Interno - conclude Pisani - affinché rivedano la decisione per non dare un secondo colpo alla società. Bisognerebbe garantire maggiore sorveglianza e sicurezza fuori ai locali, non chiuderli. I titolari del Dog Out chiederanno di potersi costituire parte civile nel processo per l'omicidio di Giovanbattista, in quanto estranei a questa violenza».