Omicidio a Volla nel piazzale della galleria gastronomica “In Piazza”, via Monteoliveto 41. Vittima il 22enne Alessio Bossis, ucciso con almeno sette colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata. La vittima sarebbe affiliata al clan De Luca-Bossa.

Bossis è uno dei due giovani condannati in primo grado (l'altro è Carmine Pecoraro) per la “stesa” in piazza Trieste e Trento nel marzo 2019. Un episodio efferato, colpi esplosi ad altezza d’uomo, in una zona affollata di passanti e di turisti.

Stando alla ricostruzione dell’accusa, la sparatoria era una risposta a un litigio avvenuto giorni prima in discoteca tra gruppi di Ponticelli vicini ai clan Minichini e De Luca Bossa e affiliati alla cosca Mariano dei Quartieri Spagnoli. Nella vendetta avrebbe svolto un ruolo anche una ragazza minorenne, il cui fidanzato era stato colpito con proiettili a salve durante la lite nel locale.