Omicidio in sala giochi a Napoli, due arresti dopo sedici anni: c'è anche il capoclan Mazzarella

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2019 18:08

Francesco Mazzarella, 45 anni, ritenuto il capo dell'omonimo clan attivo nella zona del Mercato e nel centro storico di Napoli, è stato arrestato dalla Squadra Mobile con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Salvatore Ostetrico, avvenuto il 3 gennaio 2003. Ostetrico, 45 anni, era imparentato con esponenti del clan Rinaldi, rivale dei Mazzarella. Insieme col boss è stato arrestato Gennaro Catapano, 39 anni, altro esponente del clan.Le indagini della Squadra Mobile si sono avvalse delle rivelazioni di due collaboratori di giustizia, Errico Autiero e Salvatore Esposito, entrambi coinvolti nell' omicidio. L'uccisione di Ostetrico, avvenuta in un agguato nella Sala Giochi «Extra Ball», in via Serio, nel rione «Case Nuove», fu decisa - secondo quanto hanno dichiarato gli ex affiliati al clan Mazzarella - per dare ai Rinaldi ed ai residenti nei quartieri Vicaria e Mercato un segnale della forza del clan ed affermarne il predominio territoriale.