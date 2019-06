Non fu omicidio premeditato: pena ridotta al killer del calciatore napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Giugno 2019, 23:00

Non fu un omicidio premeditato, non fu un delitto consumato per chiudere i conti dopo un precedente litigio. È stata questa valutazione a spingere il giudice a condannare l’assassino di Raffaele Perinelli a una pena decisamente più bassa rispetto a quella richiesta dal pm: 17 anni per Alfredo Galasso, molto meno rispetto ai trenta anni avanzati al termine della sua requisitoria dal pm in aula. Omicidio volontario, ma senza premeditazione, senza l’aggravante dei futili motivi: parole che valgono come una rasoiata sulla pelle per i parenti del giovane terzino sinistro della Turris calcio ammazzato mesi fa a Miano.