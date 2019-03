Venerdì 22 Marzo 2019, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conclusosi il processo a carico di Loran John Perham, autista e vivandiere del boss Setola, la cui posizione era stata stralciata dal procedimento principale a carico di mandanti ed esecutori dell'omicidio di Raffaele Granata, l'imprenditore ucciso dalla camorra l'11 luglio 2008 a Varcaturo per essersi opposto al racket.Dopo le condanne definitive a danno di Setola e del suo gruppo di fuoco, la Corte d'Assise di Appello di Napoli (II Sezione) ha condannato Perham, per concorso in omicidio aggravato, alla pena di 18 anni e 8 mesi di reclusione.Soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Granata, figlio della vittima e componente del Comitato Scientifico della Fondazione Polis della Regione Campania: «Nulla potrà restituire a me e alla mia famiglia mio padre, ma la sentenza emessa oggi rappresenta un passo importante che dà senso al nostro impegno e al nostro desiderio di giustizia».