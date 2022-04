Napoli, ucciso a colpi di arma da fuoco nel 2020: arrestato 30enne

Un arresto per l'omicidio di Salvatore Marangio, 34enne ferito con numerosi colpi di arma da fuoco l'8 agosto 2020 in piazza Volturno, a Napoli, e morto il 18 settembre 2020 nell'ospedale San Giovanni Bosco dove era ricoverato a causa delle gravi ferite riportate.

La squadra mobile di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura partenopea, nei confronti di Gaetano Grossi, 30 anni, ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio e dei reati di porto d'armi e detenzione di documenti di identificazione contraffatti che sarebbero stati utilizzati subito dopo l'omicidio per darsi alla fuga e soggiornare in diverse strutture alberghiere del territorio nazionale.