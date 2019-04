Napoli, delitto rione Villa: un furto di scooter pretesto per l'attacco al clan nemico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 9 Aprile 2019, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte insonne, per i due killer. Sono rimasti svegli, ma diciamo pure «schizzati» o «appicciati» fino alle prime ore del mattino, in attesa del momento giusto. Hanno aspettato la soffiata in un appartamento di edilizia popolare, quando le piazze di droga sono chiuse e le sentinelle del clan Rinaldi hanno il mirino abbassato. Poi eccoli in sella allo scooter, sono le 8.45 del mattino, scuole aperte, via vai di gente. Hanno seguito il target, l’obiettivo designato, da punire perché aveva osato mettersi di traverso in una vicenda di poco conto, usata come pretesto per l’attacco nel fortino nemico.