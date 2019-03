Omicidio Siani, il sindaco di Marano chiede scusa alla famiglia 34 anni dopo

Lunedì 18 Marzo 2019, 16:15

Giornata della legalità a Marano nel nome di Giancarlo Siani, il giornalista del Mattino assassinato nel 1985 su ordine del clan Nuvoletta, un tempo egemone in città e oggi inglobato dalla fazione criminale degli Orlando. All'evento era presente anche Paolo Siani, fratello del giornalista, il sindaco Rodolfo Visconti e alcuni esponenti della giunta comunale. Il primo cittadino, a nome dell'intera cittadinanza, ha chiesto scusa alla famiglia Siani per «il vile atto costato la vita a Giancarlo e che tanto male ha fatto alla città».Visibilmente emozionato Paolo Siani, non nuovo a partecipare a simili eventi nella terra che ha dato i natali ai killer di Giancarlo. Per la prima volta, dopo tanti dai tragici fatti del 1985, sono arrivate anche le scuse istituzionali. L'evento era organizzato dal Marano Ragazzi Spot Festival.