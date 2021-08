Maya, un anno dopo a Napoli piazza insicura e buia: «Fu omicidio stradale»

Non è cambiato niente o quasi da queste parti. Non c'è la segnaletica, di notte - specie d'estate - si continua a sfrecciare in auto sopra i limiti consentiti, mentre il doppio senso di marcia comunque ti costringe quasi al torcicollo. Un anno dopo, la scena è la stessa di sempre, con la sola differenza di un piccolo lampeggiante luminoso attivo nella notte napoletana: la scena, per intenderci, è quella che ha probabilmente inciso sulla vita...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati