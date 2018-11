Napoli, rifiutarono di uccidere il loro amico per conto del boss: in due assolti

Lunedì 5 Novembre 2018, 20:18

Lo inseguirono tra i palazzi e lo finirono a colpi di pistola. Raffaele Stravato fu assassinato così, a Marianella, il 23 ottobre 2015.Per la sua morte è arrivata questa mattina la prima sentenza, verdetto di primo grado che stabilisce due clamorose assoluzioni e tre condanne.Gli assolti sono Luigi Cutarelli, indicato in diverse inchieste dell’antimafia come uno dei killer di fiducia dell’ex boss Lo Russo, e Mariano Torre, ex uomo del clan e oggi collaboratore di giustizia. Per Cutarelli l’accusa aveva chiesto la condanna al massimo della pena: l’imputato, difeso dall’avvocato Claudio Davino, è stato assolto.La sentenza è stata invece di condanna all’ergastolo per Ciro Perfetto (che ha confessato in aula) e per Vincenzo Carrino, entrambi poco più che ventenni e secondo la Dda inseriti nelle fila di giovanissimi con cui Carlo Lo Russo, anni fa, rifondò il clan influente tra Miano e la periferia nord di Napoli. La sentenza, inoltre, è stata di condanna, a sedici anni con l’attenuante della collaborazione, anche per lo stesso Lo Russo, che attualmente è collaboratore di giustizia.Ma torniamo alle assoluzioni del pentito e del giovane affiliato. Le loro posizioni erano state nelle scorse settimane al centro di un duello giudiziario dinanzi alla Cassazione per il ricorso proposto dalla difesa sulle misure cautelari e accolto dai giudici. In sintesi, sulla base del racconto di alcuni pentiti e secondo la ricostruzione difensiva, accadde che Cutarelli e Torre, incaricati come Perfetto e Carrino di eliminare Stravato inviso all’allora boss per la sua vicinanza ad alcuni affiliati al clan pure finiti vittime di agguati, non se la sentirono di uccidere un amico e presero tempo giustificandosi con il fatto di non aver mai trovato circostanze idonee al raid, evitando di partecipare all’agguato. Per l’accusa si sarebbe trattato comunque di concorso. Per la difesa, la scelta dei due imputati avrebbe interrotto il nesso di causalità con il delitto e di qui l’assoluzione.