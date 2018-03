Lisa non crede più alle bugie: «Perché mamma non mi telefona?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 22 Marzo 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 06:52

SCAFATI - «Perché mamma non mi chiama? Perché non si fa sentire almeno al telefono?». Lisa non sa ancora che suo padre, Pasquale Vitiello, le ha ammazzato la madre, Immacolata Villani. Finora nessuno ha trovato il coraggio peri spiegarglielo. Lunedì, subito dopo la sparatoria, quando gli altri bambini hanno lasciato la scuola, lei era rimasta in aula a fare un puzzle con le maestre e l'assistente sociale del Comune di Terzigno, Luisa Parisi. Le hanno spiegato che Imma non sarebbe arrivata, ma la bambina è rimasta tranquilla: «Lo so, deve andare in ospedale per togliersi il gesso dal braccio», ha commentato senza sospettare la verità. Poi gli zii, ai quali è stata affidata, le hanno detto che Imma sarebbe rimasta ricoverata per qualche giorno.Ma con il passare delle ore Lisa (il nome ovviamente è di fantasia), che ha nove anni, sembra sempre più inquieta: chiede della mamma e non riesce a spiegarsi perché da lei non arrivi nemmeno un colpo di telefono. Non ha invece, per ora, domandato notizie del padre.