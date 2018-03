CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Marzo 2018, 07:06 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 07:06

È tornata a casa, a Boscoreale, Immacolata Villani. E ad aspettarla nell'abitazione del padre, dove si era rifugiata il 4 marzo dopo un violento litigio con il marito e la suocera, c'era tantissima gente: parenti, amici, ma anche semplici conoscenti commossi dalla storia di una donna ammazzata a 31 anni dal marito che aveva giurato di proteggerla. E mentre in via Colombo, dove abita Giuseppe, il padre di Imma, si piangeva la donna uccisa, a Terzigno, in via Amato, si è attesa fino a tarda sera la conclusione dell'autopsia e il via libera dei magistrati per il saluto a Pasquale Vitiello, l'assassino, l'uomo che dopo aver ucciso la moglie si è tolto la vita.Una tragedia, quella di Terzigno, che ha sconvolto due famiglie le quali, però, adesso si mostrano unite nel tentativo di alleviare la sofferenza di Lisa (il nome è ovviamente di fantasia), la figlia di Imma e Pasquale, che fino a ieri ancora non sapeva della morte dei genitori. Gli zii, ai quali è stata affidata dal Comune di Terzigno subito dopo il delitto, l'hanno portata a Scafati dove la piccola, che ha nove anni, resta con i cuginetti. Le hanno detto che la mamma è in ospedale per curarsi della frattura a un braccio, ma lei chiede: Perché non mi telefona?. Nelle prossime ore saranno il nonno o gli zii ad affrontare il difficile compito di dirle la verità. Poi toccherà agli psicologi lavorare per fargliela accettare.