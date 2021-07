Meteo Napoli domani: ondata di calore in arrivo su tutta la Campania, l'avviso della Protezione civile

Nuova ondata di calore in arrivo. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per «rischio meteo» a partire dalle 8 di domani mattina, martedì 27 luglio, fino alle 20 di giovedì 29 luglio. Si prevedono infatti temperature al di sopra dei valori medi stagionali, di 7-8 gradi, e un tasso di umidità che potrà superare anche il 60-70 per cento, soprattutto la sera e di notte lungo la costa e nelle zone pianeggianti, in condizioni di scarsa ventilazione.

Di qui l'invito ai sindaci di tutti i Comuni e agli enti competenti perché adottino tutte le procedure di competenza in favore dei più fragili. La raccomandazione è sempre quella di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.