Questa mattina, presso l’istituto comprensivo Torquato Tasso di Sorrento, si è svolto un nuovo open day vaccinale rivolto a tutti: cittadini, non residenti e turisti. Ma indirizzato prevalentemento agli studenti, ai loro genitori ed al personale di tutte le scuole del territorio della Costiera in vista della ripresa delle lezioni in presenza a partire dal prossimo 15 settembre. Attività durante la quale sono state somministrate 85 dosi di siero.

L’iniziativa è stata possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Sorrento del sindaco Massimo Coppola, che ha organizzato l’appuntamento insieme alla Asl Napoli 3 Sud, guidata dal direttore generale Gennaro Sosto, con il coordinamento del referenze aziendale Covid-19, Antonio Coppola. Ai neo vaccinati è stato donato un gadget ecosostenibile.