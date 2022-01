Una splendida giornata di sole per allontanare l’ombra del Covid-19. Una grande partecipazione da parte di bimbi e genitori all’hub vaccinale dell’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense. Sono state infatti più di 280 le dosi somministrate nella giornata di ieri (281 per essere esatti). Sin dalle prime ore della mattina, all’ingresso del centro vaccinale, ad attenderli c’erano animatori che hanno intrattenuto i piccoli fino al momento del vaccino. Giochi e supereroi dei fumetti anche dopo la somministrazione della dose, con la consegna finale di un attestato di coraggio per ricordare questa importante giornata.

Con l’open day di ieri, organizzato dal Comune e dall'Asl Napoli 3 Sud con il responsabile della campagna Covid il dottor Antonio Coppola, sono in totale 620 i vaccini iniettati ai bambini di Vico Equense della fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Un risultato che certifica il buon andamento della campagna vaccinale della platea scolastica, che oggi fa rientro in classe dopo una settimana in Dad.

«Ringrazio la direzione sanitaria, i pediatri, gli operatori sanitari, gli animatori e quanti si sono prodigati per il successo di questa iniziativa, che replicheremo anche domenica prossima con le stesse modalità – ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello -. Grazie anche alle aziende che ci hanno fornito gratuitamente gli strumenti digitali per le prenotazioni e per il servizio “eliminacode” che ha annullato il rischio di pericolosi assembramenti. Infine ringrazio i consiglieri Daniela Gianna e Giovanni Visco per l’impegno profuso per la buona riuscita dell’iniziativa».