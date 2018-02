Domenica 11 Febbraio 2018, 18:44

«Apprendiamo che, cercando di portare la loro storia sul truck di Radio2, sono stati fermati e scortati in caserma. Non siamo esperti giuristi ma ci sentiamo di esprimere loro la nostra solidarietà, conoscendo la bontà delle loro intenzioni». Così scrivono sul proprio profilo Facebook i componenti della band «Stato Sociale», in merito al fermo per identificazione, e successivo foglio di via, per i tre operai della Fiat di Pomigliano. La frase è contenuta in un lungo post che il gruppo dedica agli operai dello stabilimento campano.