American Laundry, stop antimafia: operai sul tetto per protesta

Lunedì 29 Aprile 2019, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una cinquantina di operai dell'American Laundry Ospedaliera, l'azienda di lavanderia di Melito, che fornisce biancheria pulita a molti ospedali di Napoli, ha occupato durante il primo turno di lavoro i tetti dei capannoni industriali sulla circumvallazione esterna, temendo di perdere il posto. L'azienda, che occupa 400 dipendenti, è commissariata per interdittiva antimafia; alcuni giorni fa, per effetto di una sentenza del Tar, su cui pende ricorso al Consiglio di Stato per presunte irregolarità fiscali risalenti al 2017, s'è vista di fatto estromessa dagli appalti in corso, a seguito della firma della nuova convenzione tra la Soresa, società di committenza sanitaria della Regione e la ditta concorrente, seconda alla precedente gara d'appalto.Sul posto sono giunti i carabinieri, mentre i sindaci di Melito, Mugnano e Giugliano hanno espresso solidarietà ai lavoratori. Nelle prossime ore concordato un tavolo di confronto tra Regione, Prefettura ed i rappresentanti le sigle sindacali.