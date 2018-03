Venerdì 9 Marzo 2018, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 16:29

Incidente sul lavoro per un operaio caduto ieri da un'impalcatura allestita in un'area di parcheggio. L'episodio è accaduto, ieri mattina, poco prima di mezzogiorno in via delle Repubbliche Marinare, nel quartiere Barra, dove il lavoratore si trovava a un'altezza di tre metri dal pavimento stradale.L'operaio è precipitato dall'impalcatura riportando gravi politraumi in diverse parti del corpo ed è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale Cardarelli. Al momento, l'uomo è ricoverato in prognosi riservata e sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sia nell'esecuzione dei lavori che nell'adozione di scarpe e presidi anti-infortunistica da parte della vittima.