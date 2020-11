Operaio cade da un'impalcatura a Marano, indagano i carabinieri della locale Compagnia. E' un 20 enne il lavoratore precipitato da un'impalcatura allestita in via Pio La Torre, da un'altezza di cinque metri. Un secondo piano, secondo quanto rilevato dai militari dell'Arma di via Nuvoletta. Il giovane ha riportato numerose fratture ed è stato ricoverato in ospedale. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita. L'operaio lavorava per una ditta che non sarebbe - almeno secondo i primi accertamenti - in regola con la dovuta documentazione. I carabinieri di Marano stanno acquisendo gli atti e approfondendo la questione.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente a Castelvetere sul Calore:operaio cade dal ponteggio,... L'INCIDENTE Irpinia, cade da un'altezza di 12 metri:grave operaio 21enne di... ZEVIO Operaio cade dal tetto: muore sul colpo dopo un volo di 5 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA