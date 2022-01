Operaio ucciso dall'amianto, intervista al figlio: «Non solo papà, sono morti così anche i miei zii»

«La nostra famiglia è stata devastata dall'amianto. Prima di mio padre, ho visto morire due miei zii e le loro mogli che lavavano quelle tute intrise di asbesto, e ancora mio cugino ad appena 52 anni. Ogni giorno pensavo non potranno morire tutti e speravo che quel male potesse risparmiare almeno il mio papà. Ma così non è stato». Ieri Il Mattino ha raccontato la storia di Angelo T., ex operaio della Sait (Società applicazione isolanti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati