Operaio lavora in uno stabile nel Napoletano: cade e muore

Un operaio di 45 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto Trecase; l'uomo, originario di Terzigno, è deceduto in seguito ad una caduta accidentale mentre era impegnato in uno stabile della zona. A comunicarlo è il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione: «È sempre doloroso apprendere notizie di decessi avvenuti sui luoghi di lavoro - dice il primo cittadino - Le morti bianche sono un fenomeno che si verifica troppo spesso nel nostro Paese, ed è fondamentale che venga portata avanti la battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Amministrazione comunale è vicina ai familiari della vittima ed esprime il proprio cordoglio anche all'ex amministratore del comune di Torre Annunziata, Michele Pagano, zio dell'operaio deceduto». Sul caso indagano le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: 16:25

