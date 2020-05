Crolla muro contenimento nel cantiere Fs di Cattolina, non ce l'ha fatta l'operaio napoletano sepolto dai detriti

Un operaio di 55 anni, originario di Afragola, nel Napoletano, è rimasto sepolto sotto un cumulo di terra crollato da uno scavo a Cattolica, nel Riminese. L'uomo stava lavorando al muro di contenimento in cemento armato delle Ferrovie dello Stato quando, per cause ancora al vaglio, si è verificato il crollo che ha travolto il 55enne. L'incidente è avvenuto attorno alle 12. I vigili del fuoco, giunti sul posto assieme al 118 e ai carabinieri di Cattolica, hanno scavato per ore nel tentativo di salvarlo ma non c'è stato nulla da fare: quando l'uomo è stato tirato fuori era già morto.

