Operaio si sente male mentre lavora in discarica. Sequestrata area a Ercolano

Mercoledì 19 Settembre 2018, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2018 15:42

ERCOLANO. A contatto con rifiuti pericolosi: operaio stagionale sviene. Sequestrata l’area in cui lavorava in via Benedetto Cozzolino. Questa mattina i carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno posto i sigilli ad un’intera area di 14mila metri quadri in via Benedetto Cozzolino, tra Torre del Greco ed Ercolano per aver rilevato la presenza di ingenti quantità di rifiuti pericolosi.Nella discarica la ditta Buttol, che si occupa della gestione dei rifiuti in città, stava effettuando una bonifica. Nel corso della bonifica un giovane operaio si è sentito male, ha rimesso ed e svenuto così è stato accompagnato al pronto soccorso. Ora è fuori pericolo. I carabinieri hanno sequestrato l’area ed ora ci sono indagini in corso.«È indegno che un giovane operaio- denuncia Gennaro Miranda, capogruppo di Fratelli D’Italia a Ercolano- si senta male nel maneggiare rifiuti pericolosi privo di preparazione specialistica e attrezzatura idonea. È l’ennesimo scempio per la sicurezza sul lavoro ma anche in tema di ambiente e rifiuti».