Operata da morta nel Napoletano: un cavillo sulle perizie mette a rischio l'accusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 3 Luglio 2019, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dopo la prima perizia, avevamo riscontrato solo alcune anomalie. Con le nuove testimonianze abbiamo rivisto l'intero caso». Ma ora le accuse rischiano di sparire a causa di un cavillo legato alla seconda perizia che potrebbe cancellare il presunto caso di malasanità. Prosegue il processo a tre medici dell'ospedale di Boscotrecase accusati di omicidio colposo e falso per il decesso di Tommasina De Laurentiis, la giovane mamma di Torre Annunziata, morta a 25 anni per un normale intervento alla colecisti l'8 marzo 2013, e per aver manomesso la cartella clinica della paziente.