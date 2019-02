Operato tre volte alla colecisti, muore: aperta l'inchiesta a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Febbraio 2019, 07:30

Ospedale dei Pellegrini di nuovo nell'occhio del ciclone per un presunto caso di malasanità. Un paziente alla fine dello scorso gennaio si sente male a casa, il figlio lo porta subito al pronto soccorso dell'ospedale della Pignasecca. Qui lo visitano e lo dimettono dopo qualche ora ma la situazione peggiora. Il figlio riporta il padre in ospedale dove lo ricoverano e dove poi lo operano di colecisti. Qui inizia una vera e propria via crucis fatta di dolori lancinanti, terapie che non sortiscono effetto e altri due interventi chirurgici resi necessari per la rilevata perforazione dell'intestino. Errori nel primo intervento chirurgico? Ritardi nelle successive operazioni effettuate, terapie inefficaci, gestione non corretta del percorso diagnostico terapeutico? Sono queste le domande a cui sono chiamati a rispondere gli inquirenti che hanno avviato le indagini dopo la denuncia del figlio del malcapitato paziente. Quel che è certo è che quest'ultimo è poi è morto al Loreto Mare portato in rianimazione dopo il terzo intervento chirurgico. L'autopsia si svolgerà nei prossimi giorni al secondo policlinico dove è stata trasferita la salma per disposizione della magistratura.