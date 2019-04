Venerdì 12 Aprile 2019, 08:30

È morto mentre faceva il suo lavoro, travolto da un’auto. Luciano Vellone, 53 anni, operatore ecologico, è stato investito questa mattina a Terzigno, in via Verdi, a pochi metri dall’ingresso della strada statale 268. L’uomo era in strada insieme ad altri colleghi, intento a gestire il servizio di raccolta rifiuti, quando è stato preso in pieno da un’auto. L’operatore ecologico è morto sul colpo: inutili i tentativi dei medici del 118, chiamati dai colleghi del lavoratore. Proprio i colleghi hanno allertato subito ambulanza e forze dell’ordine ed hanno anche provveduto a deviare il traffico, in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Ogni sforzo di salvarlo, tuttavia, è stato vano: i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. L’automobilista che lo ha investito si è subito fermato, identificato dalle forze dell’ordine