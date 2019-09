Sabato 7 Settembre 2019, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’emergenza rifiuti tra piazza Garibaldi ed il Vasto non si è mai arrestata. I cumuli di spazzatura sono ovunque e vengono accatastati di continuo sia di giorno che di notte. Ai limiti dell’area di cantiere e nei vicoli a pochi passi dalla stazione, dove per camminare bisogna farsi largo tra tante piccole discariche a cielo aperto. Tra decine di punti di sversamento abusivo, dove anche l’intervento degli operatori dell’Asia risulta difficile. Sia per la scarsità di uomini e mezzi che per la sicurezza personale, messa in pericolo da chi vive la piazza durante la notte.«Ci danno fastidio - affermano - soprattutto nei fine settimana quando si ubriacano e non vogliono farci lavorare. Si stendono e dormono sui marciapiedi accanto ai rifiuti, impedendoci di raccoglierli. Anche i ragazzini ci girano intorno insultandoci e prendendoci in giro. Noi siamo anziani e non riusciamo contrastarli, ma è diventato impossibile lavorare in queste condizioni».Difficoltà, queste, riscontrate anche dai cittadini che chiedono maggiori tutele per chi si occupa della pulizia del quartiere.«Bisogna garantire sicurezza - dichiara il consigliere della IV Municipalità Mario Maggio - a chi lavora in strada durante la notte. Non possiamo permettere a pochi balordi di tenere in scacco una piazza intera. Devono esserci più controlli ed un pattugliamento costante delle aree interne al Vasto, dove il fenomeno è più evidente e fuori controllo».