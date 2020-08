LEGGI ANCHE

Operazione «Alto impatto» dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli e di Casoria, tra Casavatore e Caivano, nel Napoletano, dove sono state controllate cento persone, due delle quali sono state arrestate: si tratta di due spacciatori di sostanze stupefacenti:, 32enne già noto alle forze dell'ordine di Casavatore e un 56enne incensurato di Caivano. Al 32enne sono stati sequestrati 7 involucri di cellophane contenente cocaina, e 440 euro ritenuti provento dell'attività illecita e un vecchio telefono cellulare con il quale probabilmente venivano contattati i clienti. Arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre in attesa di giudizio., hanno perquisito l'abitazione di un 56enne incensurato del posto. Sul pianerottolo che porta al cortile del terrazzo i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pianta di marijuana alta 2 metri e mezzo.. Non sono mancate le denunce. Un privato cittadino ha chiesto aiuto al 112 e i carabinieri sono intervenuti in via Taverna Rossa, a Casavatore: alcune persone stavano mettendo in atto la famosa truffa dello specchietto. Identificati e denunciati gli autori tra cui un 29enne domiciliato a Marino in provincia di roma che è colpito dalla misura del divieto di dimora nella Regione Campania su disposizione del Tribunale di Roma.