Operazione anti-droga dei militari, cinque arresti nel Napoletano

Operazione anti-droga dei carabinieri di Castello di Cisterna. In un giorno 4 arresti, 3 ad Acerra e 1 a Castello. Preso un 26enne all’interno del complesso di edilizia popolare “Parco dei Napoletani”: perquisito, è stato trovato in possesso di 5 dosi di marijuana, 3 dosi di hashish e la somma contante di 115 euro. Tutto sequestrato e l’arrestato è finito agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Poco più tardi, altri due pusher sono stati bloccati, di 21 e 20 anni, entrambi di Acerra e incensurati. Nelle loro tasche sono state rinvenute 36 dosi di sostanza stupefacente del tipo “crack” e 37 dosi di marijuana. E la somma contante di 486 euro. E a Marigliano una donna è stata trovata in possesso di 54 dosi di crack.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Porta Capuana, la denuncia dei comitati: «Ostaggio di droga e... LA DROGA Pusher ai domiciliari tenta di eludere un controllo: sorpreso con... GLI STUPEFACENTI Spaccio di droga subito dopo il lockdown: arrestate 5 persone a Torre...



Un iinseguimento durato poco più di 5 chilometri fino ad arrivare in Via Santa Maria a Cubito, a Napoli, ha portato all'arresto di un altro spacciatore trovato in possesso di 13 dosi di cocaina pronte alla vendita e di 40 euro. Ventisettenne sotto accusa per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.