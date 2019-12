Operazione «cenone sicuro»: sequestrati 300 chili di frutti di mare, multe per migliaia di euro nel Napoletano

PORTICI. Operazione «Cenone sicuro»: task force di polizia Municipale, Capitaneria e Asl. Sequestrati 300 chili di frutti di mare, un denunciato e migliaia di euro di multe. Nel periodo antecedente le festività Natalizie il Comando Polizia Municipale di Portici, alla guida del comandante Gennaro Sallusto, congiuntamente alla Guardia Costiera di Portici e alla locale ASL Servizio Veterinario, hanno posto in essere una serie di controlli agli esercizi commerciali operanti nella città di Portici nonché la verifica dei mezzi dedicati al trasporto di prodotti alimentari.



Tali controlli si sono resi necessari per la tutela dei consumatori, mediante la verifica della salubrità degli alimenti posti in vendita, specialmente per quanto attiene la vendita delle specie ittiche, sia fresche sia quelle che surgelate, in considerazione del largo consumo di questo periodo dell'anno. Al termine di questa prima fase sono state sottoposte a sequestro circa 300 kg di specie ittiche di vario genere che erano vendute o trasportate senza la prevista certificazione da cui si potesse evincere la provenienza ed elevate sanzioni amministrative per €. 7.500.



Inoltre, nel corso delle verifiche un cittadino di Portici A. F. é stato deferito all'autorità giuduziaria per la vendita di prodotti tenuti in cattivo stato di conservazione. Nel corso dei controlli sono stati elevati circa 10000 euro di verbali per violazioni in materia commerciale. Tali verifiche continueranno anche nei prossimo giorni in vista del cenone di Capodanno.