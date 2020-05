I militari della 2^ Squadra Unità Navali di Terracina della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gaeta, guidata dal capitano Aurelio Borgese, ha messo a segno un’importante operazione contro la pesca di frodo esercitata abusivamente all’interno dell’area protetta nel Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, in provincia di Latina. In particolare le aree interessate dall’intervento delle Fiamme Gialle, il lago di Fondi e il fiume Amaseno, ricadono nei territorio dei Comuni di Fondi e di Terracina. L’operazione, finalizzata alla tutela delle risorse idriche fluviali e del patrimonio ambientale, era iniziata già nel 2019 con una serie di attività di osservazione ed ha portato al sequestro di 8 strutture da pesca fisse, detti “bilancioni”, al recupero di oltre 620.000 euro di canoni demaniali al quale sta provvedendo la Regione Lazio, consentendo di restituire alla collettività circa 10.000 metri quadri di superfici acquee e porzioni di terreno circostante nonché di liberare oltre 550 metri quadri di spazi ed aree illegalmente occupate dalle strutture abusive realizzate per l’esercizio della pesca di frodo. Nove i soggetti denunciati alla Procura della Repubblica di Latina: 6 campani e 3 laziali. © RIPRODUZIONE RISERVATA