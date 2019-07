Nell’ambito delle attività di controllo del territorio predisposte dal Comando della Polizia Municipale, personale della Unità Operativa Stella, anche in riscontro a segnalazioni ricevute, ha effettuato un sequestro per opere edili abusive alla via Sanita' ove veniva sorpreso il proprietario dell'immobile che faceva realizzare un balcone di nuova fattura completamente eseguito in assenza di permessi e/o autorizzazioni. Lo stesso veniva deferito all'A.G. e l'abuso veniva interamente posto sotto sequestro. Gli Agenti sono intervenuti anche nella zona commerciale di via SS. Giovanni e Paolo con la repressione della segnalata sosta selvaggia oltre che dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e venivano elevati nr. 55 verbali per sosta vietata e 14 verbali peroccupazione di suolo pubblico abusiva messa in opera dai commercianti della zona mercatale immediatamente adiacente.

Martedì 23 Luglio 2019, 13:21

