OPS4Math, la matematica spiegata dai docenti della Federico II a partire da problemi e fenomeni reali

Si chiama "OPS4Math, problem solving e algoritmi di ottimizzazione per la didattica della matematica", il progetto dell'Università Federico II approvato dal Mur (nell'ambito del bando per la diffusione della cultura scientifica), e giunto nella fase finale. In che consiste? Partire da problemi e fenomeni reali e dalla loro modellazione per introdurre i concetti di dati, variabili, relazioni matematiche e funzioni, è il modo per giungere alla definizione dei contenuti curriculari in modo più accattivante per gli studenti.

Con questa strategia innovativa, il progetto ha previsto un'attività di formazione dei docenti di matematica dei licei della Regione Campania, svolta da docenti della Federico II e di altri Atenei, e una fase di sperimentazione e testing in aula con gli studenti che si concluderà con un convegno finale per la presentazione dei risultati e la consegna degli attestati ai partecipanti.

L’iniziativa dal titolo "Dati, fenomeni e problem solving per la Didattica della Matematica nella Scuola Superiore" si terrà 7 marzo 2023, alle 15:30, nell'aula magna di Ingegneria (piazzale Tecchio) e vedrà gli interventi di rappresentanti Usr, Mathesis e Airo, accanto a esperti della Federico II impegnati sui temi della didattica e dell'orientamento: Piero Salatino, delegato del Rettore all’Orientamento e ai rapporti con il sistema scolastico; Francesco Palumbo, delegato del Rettore al coordinamento della didattica, Umberto Scotti di Uccio, professore di Fisica sperimentale, Carlo Nitsch, professore di Analisi matematica.

Coinvolti nel progetto il gruppo di ricerca operativa del Dieti (acronimo che sta a indicare il dipartimento di Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell'informazione) con il sostegno dell'ufficio scolastico regionale Campania e di due associazioni: Airo (associazione italiana di ricerca operativa) e Mathesis (società italiana di scienze matematiche e fisiche). In particolare, OPS4Math ha proposto una strategia didattica innovativa della Matematica basata sull'approccio problem solving, in un contesto Stem (Science, technology, engineering, mathematics), integrata con l'uso delle tecniche algoritmiche di ottimizzazione.