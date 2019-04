«Ti sparo in bocca», arrestato per minacce a un carabiniere nel Napoletano

Martedì 23 Aprile 2019, 18:57

I controlli pasquali operati dai carabinieri sul territorio hanno portato sabato sera all'arresto di un 63enne pluripregiudicato, accusato di minacce e resistenza a pubblico ufficiale a seguito di un diverbio occorso all'esterno di un bar del centro a Sant'Antonio Abate. Nel corso di una attività di routine fuori al locale, Antonio Galasso avrebbe manifestato insofferenza alla vista dei militari della stazione locale: gli stessi erano infatti avvalsi della collaborazione della squadra radiomobile per controllare le generalità dei presenti.Probabilmente al fine di eludere la verifica dei documenti del proprio mezzo, uno scooter di media cilindrata, Galasso avrebbe inveito contro un carabiniere: «Sono arrivati i 'guappi' - le parole del 63enne, riportate nel rapporto dei militari agli ordini del comandante Giovanni Marchitelli - adesso ti posso sparare in bocca». Frasi inaccettabili quelle indirizzate ai tutori della legge, anche per il mantenimento dell'ordine pubblico all'esterno dell'esercizio commerciale. Per questo l'uomo è stato immediatamente tratto in arresto e condotto in caserma.Ieri il suo arresto è stato convalidato: il successivo processo per direttissima ha condannato il 63enne e lo ha sottoposto all'obbligo di firma a Sant'Antonio Abate, oltre alla domiciliazione coatta presso la sua residenza dalle 23 alle 7. Galasso era già noto ai carabinieri per piccoli precedenti legati al furto. Sequestrato, invece, il suo motociclo poiché trovato sprovvisto di assicurazione. I controlli effettuati dalle forze sugli altri presenti fuori al bar non hanno portato ad altre azioni.