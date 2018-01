CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Gennaio 2018, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 10:21

Torre Annunziata. A piedi ha raggiunto i due negozi di corso Garibaldi e ha appiccato il fuoco, prima di fuggire nel dedalo di vicoletti. Un'azione rapida, nel cuore della notte, con le fiamme che dalle saracinesche hanno pian piano invaso i locali e danneggiato anche gli interni. Quanto basta per far piombare nuovamente Torre Annunziata nell'incubo racket, dopo la bomba carta che il 30 dicembre ha devastato la sede della ditta funebre Vitiello.Poco prima dell'alba di ieri un incendio ha provocato danni a due negozi di corso Garibaldi, strada che gli oplontini conoscono come vico San Gennaro. Ad appiccare il fuoco sarebbe stato un uomo che, con volto coperto e benzina in mano, ha agito velocemente, senza che nessun testimone potesse accorgersi di nulla. L'incendio ha danneggiato un negozio di articoli per la casa e detersivi ed una rivendita di frutta e verdura. Due esercizi commerciali che da anni si trovano in quella strada che taglia il centralissimo corso Vittorio Emanuele, di proprietà di due sorelle residenti a Boscoreale, senza legami con la malavita organizzata. Una famiglia di commercianti, insomma.Mentre i vigili del fuoco domavano le fiamme, sul posto sono giunti subito i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno avviato le indagini agli ordini del tenente Luigi Cipriano. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento, ma la pista del racket sembra quella più probabile, nonostante le due donne siano già state ascoltate e abbiano raccontato di non aver mai subito pressioni, né richieste o minacce. L'ipotesi di un dispetto per questioni personali resta in piedi, ma il raid mirato pare non lasciare molto spazio ad altri congetture. I danni, per fortuna, si sono limitati ad alcuni scaffali nei pressi degli ingressi, qualche confezione di detersivo bruciata e alcune casse di legno con frutta e verdura. Poche migliaia di euro che, però, per i piccoli commercianti sono pesanti spese e mancati incassi.Le indagini dei carabinieri al momento si concentrano su alcune telecamere presenti in zona che, però, non hanno ripreso direttamente il luogo dell'incendio. Né auto né scooter sono transitati in zona nei minuti che hanno preceduto e seguito raid incendiario, quindi a colpire è stata sicuramente una persona arrivata a piedi, attraverso un percorso «buio», non ripreso dalla videosorveglianza. Un po' come avvenuto alcuni anni fa con l'incendio del portone di Palazzo Criscuolo, ex sede del Comune di Torre Annunziata, quando il piromane partì direttamente da Palazzo Fienga, ex residenza dei Gionta, oggi chiusa, sequestrata e in via di confisca.