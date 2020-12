Un proiettile anticarro risalente alla Seconda guerra mondiale, questa la dicitura con la quale i militari del Genio hanno identificato l’ordigno spuntato in un cantiere. Il ritrovamento a sorpresa in via Amoretti, dove gli operai che si stanno occupando della realizzazione di un centro polifunzionale comunale hanno notato uno strano oggetto emergere dagli scavi.

Immediato lo stop ai lavori e la chiamata all’assessore alla Sicurezza Maurizio Capozzo, giunto sul posto assieme al colonnello Gennaro Sallusto della Municipale e al comandante dei carabinieri della stazione locale.

Capozzo ha quindi avviato l’iter che solitamente segue simili ritrovamenti: prefettura e artificieri. In questo caso saranno gli artificieri dell’Esercito a provvedere verso le 14:30. Chiaramente le modalità con le quali intervenire saranno stabilite al momento.

Intanto l’intera area è stata delimitata e messa in sicurezza da occhi curiosi. Quanto poi alla misteriosa origine dell’ordigno, il dubbio è se sia finito li in seguito a uno smaltimento illecito di rifiuti o sia rimasto per decenni sepolto li sotto.

