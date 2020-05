I Carabinieri della stazione di Cicciano, su segnalazione del sindaco di Comiziano, sono intervenuti in via Napolitano dove è stato rinvenuto un ordigno bellico perforante da mortaio. Dopo aver cinturato la zona per garantire l’incolumità delle persone in transito, è stato richiesto l’intervento del nucleo Carabinieri artificieri di Napoli che ha rimosso il proietto, facendolo poi brillare in una cava di Roccarainola. © RIPRODUZIONE RISERVATA