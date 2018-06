Ordinanza movida, Comitato Aniello Falcone: «Pronti ricorsi contro Comune e baretti»

Sabato 9 Giugno 2018, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il giovedì è anarchico, senza regole e controlli. È sempre stato così è sempre sarà, ordinanza o non ordinanza». Mauro Boccassini presidente del Comitato Aniello Falcone commenta così la serata nelle ore successive al provvedimento firmato dal sindaco Luigi de Magistris che concede mezz'ora in più rispetto a quello precedente ai locali delle 6 aree individuate nel corso degli ultimi mesi da Palazzo San Giacomo, scontentando i residenti.LA CALMAAlle 22.30 via Aniello Falcone è sgombra, dai locali si sente appena la musica, dentro ci sono alcuni clienti che si divertono, neanche uno scooter o auto parcheggiati sul lato fabbricati della strada dove insiste il divieto di sosta. «Abbiamo registrato appena 48 decibel, un ambiente idilliaco se non fosse che è ancora troppo presto. La clientela che vuole far baldoria arriva verso mezzanotte». Intanto i bambini sono a letto e si addormentano.FUOCHI D'ARTIFICIOUn'ora e mezza dopo si sveglieranno di soprassalto «per i consueti fuochi d'artificio che da queste parti esplodono senza nessun rispetto della legge e senza che nessun agente intervenga per fermare una prassi pericolosa e vietata». I decibel che lo strumento di Boccassini misura da un appartamento che si affaccia nel punto più frequentato della movida vomerese dopo i fuochi sono 78. Nel video del Comitato si vedono almeno undici autovetture parcheggiate in divieto di sosta, oltre a decine si scooter incastrati ovunque, e altre auto davanti ai passi carrabili dei garage dei residenti. La musica stavolta ha un volume molto più forte, udibile all'esterno, quindi il locale sta violando l'ordinanza del sindaco.IL CAOSLa presenza di persone in strada dopo mezz'ora è aumentata in maniera vertiginosa, i decibel superano i 100. Il vociare è talmente insistente da coprire perfino la musica che viene dai locali. Centinaia di persone che invadono la carreggiata, molti anche con bottiglie di vetro in mano, altra violazione. Dal balcone una residente riprende la scena di un litigio. «Stanno venendo alle mani» commenta mentre inquadra un paio di giovani che si spintonano, insultandosi ripetutamente. La rissa è sedata pochi istanti dopo da altre persone, che separano i due e li portano in punti opposti della strada.LA SPORCIZIALa movida andrà avanti fino alle 4, raccontano i residenti, che alle 8 del mattino sono usciti di casa per andare al lavoro «con tre ore scarse di sonno e i marciapiedi colmi di bottiglie e bicchieri vuoti abbandonati per terra. Andando contro l'ordinanza, quindi. Solo per combinazione non c'è stato il consueto finestrino rotto alle vetture dei residenti parcheggiate su via Aniello Falcone, come abbiamo trovato lunedì». Sui social, dopo la pubblicazione dei video della serata, sono volate «dichiarazioni provocatorie e derisorie ai danni dei residenti».LA DELUSIONE«Mi aspettavo che proroghe e passaggio in comitato metropolitano, servissero a Comune, prefettura e questura per predisporre dispositivi sistematici di presidio congiunto, peraltro previsti con grande enfasi nel testo dell'ordinanza. Invece – insiste Boccassini - è bastata una sola notte per dimostrare che di concreto non c’è nulla e si andrà avanti con gli stessi organici malgrado l’enorme ampliamento delle aree». Per il presidente del Comitato vomerese «i residenti sono lasciati da soli, schiacciati dagli abusi di gestori e clientele, e non ho dubbi che succederanno nuovi scontri violenti come a ottobre scorso».I RICORSIeri i residenti di via Aniello Falcone si sono riuniti per decidere il da farsi su un'ordinanza che non li convince affatto. Hanno così deciso di «verificare la fattibilità di un ricorso al Tar. Inoltre invieremo lettere di costituzione in mora al Comune per risarcimento danni alla salute, per le immissioni rumorose da spazi pubblici, oltre a giudizi civili da instaurarsi nei confronti dei singoli discobar per immissioni rumorose». Ma non finisce qui, Boccassini ha deciso di «diffidare le forze dell'ordine a dichiarare pubblicamente il numero degli agenti in servizio notturno e le attività di contrasto organizzate alla luce degli oneri posti proprio dalla nuova ordinanza».