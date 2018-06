Ordinanza movida sicura, domani il primo test nella notte di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 07:00

Nuove zone, norme più stringenti, sanzioni più severe. Domani mattina il sindaco de Magistris firmerà, con entrata in vigore immediata, la nuova cosiddetta «ordinanza movida», che va a sostituire quella precedentemente emanata, scaduta a metà maggio e oggetto di due proroghe. La bozza è stata presentata ieri mattina in Prefettura nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il documento non sarebbe stato acquisito integralmente, ci sarebbe quindi spazio per ulteriori interventi che potrebbero modificare o perlomeno limare alcuni degli aspetti relativi alle novità introdotte. La bozza è stata stilata dopo una serie di incontri coi rappresentanti degli imprenditori del by night napoletano, che però non avrebbero viste accolte le richieste che parlavano di maggiori controlli non limitati agli esercizi commerciali.