Ordinanza anti-movida a Napoli: controlli su 195 attività, due multe

Proseguono le verifiche della polizia locale di Napoli per assicurare il rispetto delle norme che regolano la “movida” cittadina.

Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dall’ordinanza sindacale 59/2022, sono state verificate 195 attività e dai controlli sono scaturiti due verbali in Via Caracciolo e in Via Petrarca per il mancato rispetto dell'orario di chiusura e per l’emissione di musica udibile all'esterno dei locali dopo la mezzanotte.

APPROFONDIMENTI LA TRUFFA Varcaturo, fingono di aver subito una rapina per truffare... L'AMBIENTE Deposito trasformato in una casa sui Monti Lattari: sequestro e... IL FURTO Napoli, scippa il cellulare a una donna: trovato e arrestato (con il...

I controlli sono poi continuati fino all'alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 05,00, come previsto in ordinanza. Sono stati effettuati inoltre 176 controlli per la normativa anti-Covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali.