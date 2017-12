CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Dicembre 2017, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 08:53

L'appuntamento per domani sera alle 20,30 in piazza del Plebiscito. Sono «tutti quanti Made in Sud» gli artisti che animeranno la notte di San Silvestro all'ombra del Vesuvio: i due collettivi musicali, Terroni Uniti e Capitan Capitone, Sal Da Vinci (che alle due di notte andrà in scena all'Augusteo), Andrea Sannino, Luche e altri cento tra cantanti e musicisti. Mentre da Milano arriverà Teo Teocoli e da Foggia il duo comico Pio e Amedeo. Colonna sonora della serata sarà il brano «Non e che l'inizio», scritta dai Terroni di Massimo Jovine e Ciccio Merolla, con la partecipazione della ciurma dei «Capitoni» di Daniele Sepe. L'evento, presentato da Gianni Simioli, sarà trasmesso in diretta radiotelevisiva da Rtl 102.5.Quest'anno chi deciderà di festeggiare la mezzanotte in piazza dovrà attenersi al protocollo antiterrorismo: è vietato introdurre nei luoghi della festa bottiglie di vetro e petardi. L'ordinanza per il vetro è sostanzialmente la stessa applicata il 24 per il brunch di Natale ai baretti di Chiaia: divieto di vendita per gli alcolici in vetro e lattine, somministrazione esclusivamente in plastica.Rispetto alla vicenda dei baretti, il comitato per la Quiete pubblica napoletana e comitato Bellini hanno intanto depositato ieri in Procura formale denuncia-querela, con istanza di adozione di misure cautelari per la giornata del 31 dicembre, «per i gravi fatti accaduti nella vigilia di Natale in Piazza Bellini e nell'area dei baretti di Chiaia».Per i fuochi d'artificio al Plebiscito, l'ordinanza stabilisce invece che «dalle 18 del giorno 31 dicembre alle 3 di notte del 1 gennaio 2018, in piazza sarà in vigore il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti».