Napoli: ordinanza regionale, all'Università le sedute di laurea restano in presenza

L'ultima ordinanza del presidente Vincenzo De Luca sulla didattica contempla anche la didattica in ambito universitario ma senza specificare alcuni dettagli, mettendo in agitazione matricole e laureandi. Necessaria quindi la precisazione dell'Università Federico II che in una nota fa sapere che «nel rispetto dell'ordinanza regionale del 15.10.2020, da lunedì 19 ottobre e fino al 30 ottobre, le attività didattiche destinate agli studenti immatricolati al primo anno 2020/2021 potranno continuare in presenza (anche in modalità blended).

Le attività didattiche per gli studenti iscritti agli altri anni di corso saranno erogate a distanza, così come a distanza si svolgeranno gli esami di profitto.

Gli esami di laurea potranno continuare a essere tenuti in presenza, secondo le prescrizioni e le limitazioni previste dall'Ateneo per le misure anti Covid».

