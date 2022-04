Capri, dopo il tragico incidente del bus un nuovo dispositivo di traffico per l'avvio della stagione turistica

Un’ordinanza a carattere sperimentale è stata firmata dal Maggiore Daniele De Marini, comandante della polizia municipale di Capri, con lo scopo di rimodulare il traffico e la sosta dei veicoli a Marina Grande. La sperimentazione di una nuova viabilità sull’arteria provinciale, che collega il porto con il centro di Capri, si è resa necessaria dopo il tremendo incidente della scorsa estate che vide un mini bus precipitare nella scarpata sottostante causando la morte del giovane autista che era alla guida ed alcuni feriti tra i passeggeri. Con la ripresa della stagione turistica si erano già avute le prime avvisaglie di intasamenti e lunghe file di veicoli dovute al senso alternato che vigeva nel tratto di strada, circa 800 metri di asfalto, che nelle ore di punta di arrivo e partenza, in particolare delle merci, rimane totalmente intasato bloccando di fatto il traffico lungo tutta la provinciale.

L’ordinanza andata in vigore ieri a carattere sperimentale consente la circolazione lungo il tratto di strada, che è regolato da un semaforo, compreso tra l’hotel JK sino al termine della strada dove si trova l’hotel Maresca solo a quei veicoli regolamentati dal trasporto pubblico locale, alle ambulanze, ai mezzi di trasporto bagagli ed alle così dette navette utilizzate dagli alberghi e dalle strutture pubbliche ricettive. A questi vanno aggiunti i taxi solo esclusivamente in discesa che vanno in direzione del porto commerciale, mentre quelli in salita dovranno attraversare a passo d’uomo Marina Grande per imboccare la strada carrozzabile comunale Don Giobbe Ruocco. E sarà interdetto il traffico veicolare privato nel tratto di strada che va dallo stazionamento degli autobus, quasi in prossimità dell’imbocco del porto commerciale, sino a Via Cristoforo Colombo. Una sola fermata sempre a Marina Grande è consentita ai veicolo che effettuano il servizio navetta nell’area compresa tra lo stabilimento balneare Le Ondine e la piazzola dove si trova il monumento ai marinai d’Italia. Nell’area della banchinella, proprio al centro del borgo marinaro, è consentita la sola fermata sempre ai mezzi delle strutture turistiche. In deroga ad una vecchia ordinanza del 2007, quella di ieri consente il transito lungo via Cristoforo Colombo a Marina Grande nel tratto di strada che unisce Piazza Vittoria a Largo Fontana sia ai taxi che ai veicoli muniti di titolo di imbarco, al trasporto bagagli e tutti i veicoli che attraversano quel tratto di strada dovranno procedere a passo d’uomo garantendo l’incolumità dei passanti. Chi violerà l’ordinanza sarà sanzionato, secondo le norme vigenti del codice della strada, e sarà inoltre comminata una multa che va dai 25 ai 500 euro. Il documento è stato affisso immediatamente all’Albo Pretorio e l’applicazione della normativa dovrebbe consentire di editare situazioni di caos nella settimana che precede la Pasqua e resterà in vigore, in via sperimentale, sino a quando non si troverà una situazione alternativa o il ritorno alla normalità della circolazione veicolare nell’area limitrofa portuale.