Ordinava estorsioni dal carcere, arresto per boss e altri 3 nel Napoletano

Dal carcere il boss impartiva gli ordini per la realizzazione di un'estorsione ai danni di un imprenditore edile di Brusciano. È quanto scoperto nell'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli culminata oggi nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli ed eseguita dai Carabinieri di Castello di Cisterna e di Marigliano nei confronti di 4 persone, gravemente indiziate a vario titolo e in concorso tra loro di estorsione aggravata dal metodo mafioso.L'indagine ha consentito di ricostruire l'effettiva dazione illecita di parte della richiesta estorsiva, 200 euro a fronte dei 2mila da corrispondere in occasione delle festività pasquali, e di far luce sulle modalità mafiose utilizzate dagli indagati che, con violenza e minacce, si avvalevano della forza intimidatrice promanata dall'appartenenza al clan camorristico Palermo.